Женева, Швейцария, , 20:57 — REGNUM Всемирная организация здравоохранения ожидает скорого начала пандемии COVID-19 в странах Африки, 26 марта сообщает пресс-центр ВОЗ.

По словам регионального директора ВОЗ по странам Африки Матшидисо Моэти, «окно возможностей» для сдерживания коронавирусной инфекции на континенте «сужается каждый день», и Африке стоит подготовиться к резкому росту заболеваемости.

В настоящий момент большинство стран Африки подтвердили проникновение коронавирусной инфекции, общее число носителей на континенте превысило 2800 человек.

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