Нью-Йорк, США, , 20:35 — REGNUM До 385 человек возросло количество жертв коронавируса в американском штате Нью-Йорк. Об этом 26 марта сообщил журналистам на пресс-конференции губернатор штата Эндрю Куомо.

За сутки болезнь, вызванная коронавирусом, унесла жизни 100 человек. Всего в штате на сегодняшний день выявлено 37 258 заразившихся коронавирусной инфекцией, за минувшие сутки было подтверждено 6448 случаев заражения.

На территории города Нью-Йорка было выявлено 21 393 случаев заболевания, 3537 из них добавилось на последние сутки.

Штат Нью-Йорк в настоящее время превратился в центр эпидемии коронавируса в США.

Ранее ИА REGNUM сообщало о рекордном количестве заявок на получение пособия по безработице в США, поданных гражданами в связи с рядом карантинных мер, предпринятых правительством в связи с угрозой распространения коронавируса.

Читайте ранее в этом сюжете: В США за неделю побит рекорд заявок, поданных на пособие по безработице