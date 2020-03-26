Иерусалим, , 16:53 — REGNUM Военный бункер в Иерусалиме распечатан в связи с эпидемией коронавируса в стране, 26 марта сообщает агентство Reuters.

Представители израильских властей сообщили журналистам, что бункер используется как «инструмент для управления, контроля, надзора и отслеживания» ситуации с COVID-19.

В Израиле на данный момент подтверждены 2666 случаев коронавирусной инфекции и восемь смертельных случаев. Правительство Израиля ограничило передвижение по стране и запретило собрания.

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