Стокгольм, , 16:49 — REGNUM Число инфицированных вирусом SARS-CoV-2 в Швеции составило 2806, сообщили 26 марта в шведском минздраве.

За минувшие сутки число заражённых коронавирусом нового типа увеличилось на 291.

Напомним, всего в Швеции зафиксировано 66 летальных исходов от COVID-19.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным шведских врачей, в стране фиксируется рост заражений среди медработников.

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