Москва, , 11:54 — REGNUM Правильное общество — это общество, в котором благополучие человека зависит, прежде всего, от его собственных усилий. Так считают 45% жителей России, приводит данные Фонд «Общественное мнение» (ФОМ).

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Практически такое же количество опрошенных (44%) уверены, что в правильном обществе благополучие человека, прежде всего, обеспечивается государством. 10% затруднились ответить.

По мнению 56%, материальное благополучие человека в большей степени зависит от его усилий, 31% — от внешних обстоятельств. При этом стремятся стать успешным человеком 62%, не стремятся 33% граждан.

Опрос проведен 15 марта 2020 года в 53 субъектах РФ в 104 населенных пунктах. Опрошены 1500 граждан старше 18 лет. Статпогрешность не превышает 3,6%.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, самая большая ценность для жителей России — взаимопонимание и хорошие отношения в семье. Об этом заявили 67% респондентов.

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