Москва, 26 марта 2020, 11:23 — REGNUM Самая большая ценность для жителей России — взаимопонимание и хорошие отношения в семье. Об этом заявили 67% респондентов, приводит данные Фонд «Общественное мнение» (ФОМ).
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Также граждане ценят материальное благополучие (51%), благополучие детей, уверенность в их будущем (50%), Хорошая физическая форма, самочувствие (23%), дружба, общение с людьми (21%).
Кроме того среди жизненных ценностей оказались свобода, независимость (13%,) самореализация, развитие (11%), профессиональный рост, карьера (10%), любовь, романтические отношения (6%), гармония с собой (5%).
Опрос граждан РФ старше 18 лет проведен 15 марта 2020 года в 53 субъектах РФ в 104 населенных пунктах. Опрошены 1500 респондентов. Статпогрешность не превышает 3,6%.
Как сообщало ИА REGNUM, жители России назвали пять жизненно важных целей в жизни. Лидирует в топ-5 приоритетных целей здоровый образ жизни (49%).
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