Иерусалим, , 23:27 — REGNUM До 2369 человек возросло количество заразившихся коронавирусной инфекцией в Израиле. Об этом 25 марта сообщает пресс-служба министерства здравоохранения страны.

По данным на 21:00 мск в стране диагностировано 2369 случаев коронавируса, из них пять случаев летального исхода, 39 человек находятся в тяжёлом состоянии. Ещё 64 человека удалось вылечить от инфекции.

В стране введены жёсткие ограничительные меры для предупреждения распространения коронавируса. Общественный транспорт сокращён на 25%, существенно ограничено передвижение граждан. Людям запрещено отходить от дома дальше, чем на 100 метров, кроме ряда специально оговоренных случаев.

Ранее ИА REGNUM сообщало о закрытии для посещений в Израиле храма Гроба Господня в Иерусалиме. Решение принято с целью остановить распространение коронавируса.

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