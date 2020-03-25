Иерусалим, , 21:16 — REGNUM Храм Гроба Господня в Иерусалиме закрылся для посетителей 25 марта, передаёт Kan.

Это сделано с целью остановить распространение коронавируса. Церковь не будет работать до соответствующего распоряжения.

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Напомним, в Израиле с 25 марта действует семидневное ужесточение карантина. Ограничения касаются интенсивности взаимодействия людей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Израиле по состоянию на 25 марта число инфицированных SARS-CoV-2 составляет 1930, причём 488 заболели за сутки 24 марта.

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