Варшава, , 20:45 — REGNUM Число заражённых коронавирусной инфекцией в Польше достигло 1031, сообщили 25 марта в польским минздраве.

В стране от COVID-19 умерли 14 человек.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, введённые на фоне пандемии карантинные меры в Польше ужесточены.

Так, до окончания первой декады апреля люди не должны покидать своих квартир, если только они не идут на работу или в магазин за самым необходимым.

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