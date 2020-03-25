Варшава, , 13:30 — REGNUM Польская почта объявила о прекращении доставки корреспонденции по адресам, по которым проживают лица, находящиеся под карантином. Корреспонденция будет храниться в почтовых отделениях до окончания карантина.

Как поясняет «Польское радио», лицам, находящимся в принудительном карантине, посылки будут доставлены только после того, как с них будут сняты карантинные ограничения. Всем остальным польская почта напоминает, что у неё имеется дополнительная услуга по хранению почтовых отправлений на время, как пожелает адресат.

Лица, находящиеся в карантине, не обязаны сообщать об этом почте. В соответствии с распоряжением министерства здравоохранения Польши, региональные санитарные инспекции сами обязаны предоставить почте такие данные.

Также вводится особый порядок доставки пенсий и других социальных выплат лицам, находящимся в карантине. На почте создаются специальные комиссии, которые готовят пенсии, запечатывая их в так называемые «безопасные» конверты. Эти конверты впоследствии вручаются получателям выплат со всеми необходимыми мерами предосторожности.

По состоянию на 25 марта в Польше в результате заражения коронавирусом COVID-19 заболели 927 человек, умерших — 12.