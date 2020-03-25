Москва, , 20:19 — REGNUM Приоритеты «защита, ответственность и солидарность» сегодня диктует сама жизнь, простите за высокий стиль. Просто в данном случае они соответствуют реальности.

Собственного, именно эти приоритеты и сформулировал Президент РФ Владимир Путин в своем обращении к нации по поводу распространения коронавируса, считает Генеральный директор Института региональных проблем (ИРП) Дмитрий Журавлев.

«И эти приоритеты вытекают как минимум из китайского опыта борьбы с коронавирусом. Когда страна, не готовая к появлению вируса, страна, у кострой не было ни лекарств, ни даже внятных знаний о том, что это за вирус, сумела исключительно за счет этих трех принципов победить болезнь, которую развитая, богатая и сытая Европа не то что победить, но даже остановить не может. И в этом смысле Президент России сформулировал результат этого опыта, установил его во главу угла в борьбе с болезнью. И в этом смысле все обращение — это объявление войны. Знаете, война иногда начинается до объявления, иногда после объявления. Но момент объявления войны — это признание войны состоявшейся. Мы уже боролись с коронавирусом, кстати, не так уж и плохо. Если сравнивать наши успехи с Италией, или даже с Германией, все будет не так уж и в пользу Германии. Но пока борьба шла, что называется на уровне «позиционной войны», — считает эксперт.

«В этом смысле обращение Президента к нации — это объявление этой «большой войны», и требование, но уже конкретное требование использовать мобилизовать все ресурсы. Я думаю, что следующим шагом будет дорожная карта — всенародная дорожная карта борьбы с коронавирусом», — отметил генеральный директор (ИРП).

«Вы помните, как в 1812 и в 1941 году в какой-то момент войны объявили «Отечественными»? Ситуация очень похожая, не смотря на то, что сейчас мы боремся с безмозглым вирусом, а не с коварным мыслящим врагом. Но по сути это — то же. Это призыв к единой, слаженной, и систематической работе по борьбе с коронавирусом. И слово «систематической» на мой взгляд, здесь ключевое. Поскольку без систематического подхода победить невозможно, возможно только проиграть с большими или меньшими потерями, что и показывает Италия», — завершил свой комментарий Дмитрий Журавлев.

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