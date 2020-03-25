Москва, , 18:58 — REGNUM Сопредседатель Центрального штаба ОНФ, президент союза медицинского сообщества «Национальная медицинская палата» доктор Леонид Рошаль подчеркнул, что, глава государства Владимир Путин в своем обращении по поводу распространения коронавируса, заявил об огромной поддержке россиян в нынешней ситуации и поддержал врачей, от работы которых сейчас во многом зависит то, как дальше будут развиваться события.

Леонид Рошаль считает, что народ правильно воспримет, все, что сказал президент Владимир Путин.

«В своем обращении глава государства не только призвал россиян внимательно относится к своему здоровью, но и коснулся многих важных вопросов, в том числе экономических, финансовых. Путин заявил об огромной поддержке населения в этой непростой ситуации, связанной с падением рубля и так далее», — отметил Леонид Рошаль.

Также он оценил, что президент начал свою речь с обращения к медработникам, от работы которых сейчас во многом зависит, как дальше будет развиваться ситуация.

«Обращение Владимира Путина было крайне важным и необходимым», — подчеркнул Сопредседатель ЦШ ОНФ.