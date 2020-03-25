Москва, 25 марта 2020, 18:58 — REGNUM Сопредседатель Центрального штаба ОНФ, президент союза медицинского сообщества «Национальная медицинская палата» доктор Леонид Рошаль подчеркнул, что, глава государства Владимир Путин в своем обращении по поводу распространения коронавируса, заявил об огромной поддержке россиян в нынешней ситуации и поддержал врачей, от работы которых сейчас во многом зависит то, как дальше будут развиваться события.
Леонид Рошаль считает, что народ правильно воспримет, все, что сказал президент Владимир Путин.
Также он оценил, что президент начал свою речь с обращения к медработникам, от работы которых сейчас во многом зависит, как дальше будет развиваться ситуация.