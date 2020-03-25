Бангкок, , 15:39 — REGNUM Уже с завтрашнего дня, 26 марта, граждане иностранных государств не смогут въехать на территорию Таиланда. Соответствующие меры предусмотрены декретом, принятым для борьбы с пандемией коронавируса. Об этом 25 марта сообщает Bangkok Post.

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Уточняется, что запрет на въезд иностранцев вступает в силу с полуночи 26 марта и будет действовать до 30 апреля. Ограничения не будут распространяться на сотрудников международных организаций и членов их семей, экипажи воздушных и морских судов, иностранных государственных служащих, дипломатов. Кроме того, будет разрешено вернуться на родину гражданам страны, которые в настоящее время «застряли» в других странах.

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«Людям в возрасте до пяти лет и старше 70 лет рекомендуется оставаться дома, а публичные собрания запрещены», — говорится в указе.

Ожидается, что будут объявлены дополнительные меры.

Как сообщало ИА REGNUM, на 25 марта, по данным министерства здравоохранения Таиланда, за последние сутки было выявлено 107 новых случаях заражения коронавирусом. Общее число инфицированных в стране достигло 934 человек, четыре человека скончались, а 70 излечились.

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