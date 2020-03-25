Хайнань, Китай, , 10:42 — REGNUM На Хайнане выписана из клиники последняя пациентка с коронавирусом. Она здорова.

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40-летняя китаянка, прибывшая на Хайнань из провинции Хубэй, выписана из госпиталя. У нее диагностировано полное выздоровление, пишет Хайнань Лайф.

Как сообщало ИА REGNUM, островная провинция Хайнань первой Китае справилась с эпидемией коронавируса. Всего с начала эпидемии там было госпитализировано 168 человек, погибли 6 человек.