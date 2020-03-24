Индонезия получила более 8 тонн гуманитарной помощи из Китая
Правительство через министерство обороны доставило более 8 тонн медицинской гуманитарной помощи из Китая в Индонезию, сообщает Kompas.
В Грузии от коронавируса вылечился еще один пациент
Новый пациент с коронавирусом вылечился в Грузии 24 марта. Об этом сообщает грузинское Общественное телевидение со ссылкой на врача Тбилисской инфекционной больницы Александр Гогинава.
Всплеск заражений COVID-19 зафиксирован в США, Испании и Италии
США лидируют среди остальных стран мира по количеству новых заражений коронавирусом COVID-19. За минувшие сутки, 23 марта, на территории Соединённых Штатов выявлено 10 тыс. 168 новых случаев.
Заметный рост заболеваемости зафиксирован в Испании и Италии: 6368 и 4789 новых случаев соответственно. Эти страны занимают четвёртое и второе место в мире по общему числу заразившихся. В Италии зафиксировано 63 927 заражений и 6077 летальных исходов, в Испании — 35 136 заражений и 2311 умерших.
Число инфицированных коронавирусом в Германии возросло почти на 5 тыс
Число заражений от коронавируса в Германии за последние сутки увеличилось на 4 тыс. 746 человек.
В Джакарте 377 человек заразились коронавирусом
В столице Индонезии Джакарте выявлено 377 случаев заболевания коронавирусом, сообщает информационный портал Detik.
В Южной Корее от коронавируса полностью вылечили более двадцати военных
24 марта в Южной Корее вылечили и выписали из больницы еще четырех военнослужащих. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства обороны страны.
Трамп настаивает на принятии пакета стимулирующих мер в США из-за COVID-19
Законодатели США должны принять пакет стимулирующих социальных и экономических мер на $2 трлн, которые направлены на преодоление последствий пандемии нового типа коронавируса. В этом уверен президент Соединённых Штатов Дональд Трамп, сообщает телеканал ABC News. Глава Белого дома заявил, что у республиканцев и демократов «нет другого выбора», кроме как принять законопроект.
Ещё в четырёх странах выявлены новые случаи заражения коронавирусом
Ещё в четырёх странах выявлены новые случаи заражения коронавирусом: в Доминике (завезли два человека из Великобритании), в Гренаде (один из Великобритании), в Белизе (один из США) и Мьянме (два человека из США и Великобритании).
Глава UFC заявил, что нашёл место для боя Нурмагомедова и Фергюсона
Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэна Уайт заявил, что нашёл место для боя Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона. Об этом 24 марта сообщает MMAJunkie.
Более 40 тыс. новых случаев COVID-19 выявлено в мире за сутки
Новые случаи заражения коронавирусом зафиксированы в количестве 41,3 тыс. за сутки 23 марта по всему миру. Скончались за этот период 1875 человек, свидетельствуют данные портала Worldometers.info.
Общее количество зафиксированных случаев превысило 378 тыс., в мире произошло 16 тыс. 507 летальных исходов. Преодолели заболевание, вызываемое коронавирусом нового типа, 101,6 тыс. человек. В тяжёлом состоянии находятся 12,2 тыс. человек.
Из-за коронавируса в Швеции придумали идею онлайн-похорон
Так как на похоронах собирается достаточно много людей, что создает серьезную угрозу распространения вируса COVID-19, многие бюро ритуальных услуг Швеции стали предлагать населению организовывать онлайн-трансляцию похорон и проводить мероприятие дистанционно. Об этом 23 марта сообщило шведское издание Sveriges Radio.
В Грузии выросло число инфицированных коронавирусом
Число выявленных инфицированных коронавирусом в Грузии 24 марта выросло на пять человек. Новые данные опубликовали на специализированном государственном сайте Stopcov.ge.
Почти каждый второй умерший от коронавируса в Стокгольме — сомалиец
По крайней мере 6 из 15 умерших людей от коронавируса COVID-19 в Стокгольме являются сомалийцами. Такая цифра соответствует данным Шведско-малайской медицинской ассоциации. Об этом вечером 23 марта сообщила шведская газета Fria Tider.
Инфицированных коронавирусом на Украине может быть больше — эксперт
На Украине число заразившихся коронавирусом может превышать официальные данные в 8−10 раз, поскольку не у всех носителей инфекции проявляется болезнь, заявил директор Института биохимии имени Палладина НАНУ Сергей Комисаренко.
На время карантина парки Москвы подготовили онлайн-экскурсии
В Москве на время карантина из-за коронавируса восемь столичных парков подготовили различные онлайн-экскурсии, тренировки и мастер-классы.
Число жертв коронавируса в Турции достигло 37 человек
Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа подтвердил семь новых смертельных случаев от последствий коронавируса.
В Грузии запрещены междугородние пассажирские перевозки
Междугородние пассажирские перевозки запрещены в Грузии с 24 марта. Об этом объявил журналистам пресс-спикер премьер-министра страны Ираклий Чиковани после завершения заседания межведомственного координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.
МОК отреагироал на заявление Паунда о переносе Олимпиады
Член Международного олимпийского комитета (МОК) Ричард Паунд привел свою интерпретацию заявления о возможности переноса Олимпиады-2020. Об этом 24 марта заявили в пресс-службе МОК.
«Каждый член МОК имеет право на интерпретацию решения исполкома МОК, которое было объявлено в воскресенье», — говорится в сообщении.
В Великобритании объявлен всеобщий карантин
Всеобщий карантин, включающий запрет на выход из дома без острой необходимости, введён в Великобритании на три недели в связи с эпидемией коронавируса COVID-19. Об этом объявил премьер-министр страны Борис Джонсон в прямом эфире вещательной корпорации BBC.
Мэр Парижа выступила за закрытие рынков в городе из-за коронавируса
Мэр Парижа Анн Идальго выступила за закрытие рынков в столице Франции, сообщает Le Figaro.
Разделение киосков, разметка на местах, напоминание об инструкциях позволило значительно улучшить применение санитарных инструкций на рынках города.
Жителей Южной Кореи призвали отменить или отложить поездки за рубеж
Правительство Южной Кореи призывает граждан страны отменить путешествия и деловые поездки за рубеж, а находящихся за границей — проявлять осторожность. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей внешнеполитического ведомства.
Власти Китая снимают карантин с провинции Хубэй
Власти Китая приняли решение отменить ограничения на въезд и выезд из провинции Хубэй с 25 марта, сообщили в региональном государственном комитете по делам здравоохранения.
Илон Маск приобрёл более 1,2 тыс. аппаратов ИВЛ для штата Калифорния
Более 1,2 тыс. аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) доставлены в город Лос-Анджелес, штат Калифорния, благодаря предпринимателю Илону Маску. Об этом заявил в ходе пресс-конференции губернатор штата Гэвин Ньюсом.
«Это героический поступок», — сказал Ньюсом.
В Швеции из-за коронавируса за неделю уволено 18 тысяч человек
В период с 16 по 22 марта Шведское агентство по трудоустройству зарегистрировало более 18 000 случаев увольнения граждан в связи с кризисом, вызванным пандемией коронавируса COVID-19. Об этом 23 марта сообщило шведское издание Sveriges Radio.
Власти Японии закрывают границу для жителей 18 европейских стран
Власти Японии приняли решение закрыть границу для жителей 18 европейских стран, а также Ирана из-за коронавируса. Об этом 24 марта сообщает Kyodo.
Иран призвал Всемирный банк поддержать страны в борьбе с COVID-19
22 марта представитель Ирана во Всемирном банке Хосейн Мир Шоджаян Хосейни призвал организацию оказать решительную поддержку странам,в которых обнаружена вспышка коронавируса. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.
Жириновский призвал отменить все санкции на планете на фоне коронавируса
Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский призвал отменить все санкции на планете в условиях пандемии.
«В условиях развернувшейся пандемии, которая, может быть, даже хуже испанки, необходимо мобилизовать общественное мнение всей планеты за отмену любых санкций: против России, Ирана, Северной Кореи, Китая и других стран, чтобы обеспечить дополнительные усилия по противодействию COVID-19», — заявил Жириновский.
Премьер-министр Франции ужесточил правила самоизоляции из-за коронавируса
Премьер-министр Франции Эдуар Филипп решил ужесточить правила самоизоляции в надежде замедлить распространение коронавируса в стране, передает BFM TV.
Эдуар Филипп объявил о закрытии открытых рынков и ввел ограничения на спортивные прогулки.