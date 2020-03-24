Новый коронавирус, расползаясь по миру, продолжает оказывать влияние на все стороны жизни человека.

Количество заболевших исчисляется сотнями тысяч. Количество погибших превысило 16 тысяч человек. Однако растёт и число выздоровевших. Страны принимают беспрецедентные меры для того, чтобы остановить распространение вируса.

Коронавирус разделил мир на «до» и «после», но надежда на то, что страны общими усилиями справятся с этим заболеванием, крепнет.

Читайте также: Коронавирус: Россия уходит на карантин — все новости