24 Марта
 
10:12

Индонезия получила более 8 тонн гуманитарной помощи из Китая

Правительство через министерство обороны доставило более 8 тонн медицинской гуманитарной помощи из Китая в Индонезию, сообщает Kompas.

10:03

В Грузии от коронавируса вылечился еще один пациент

Новый пациент с коронавирусом вылечился в Грузии 24 марта. Об этом сообщает грузинское Общественное телевидение со ссылкой на врача Тбилисской инфекционной больницы Александр Гогинава.

9:55

Всплеск заражений COVID-19 зафиксирован в США, Испании и Италии

США лидируют среди остальных стран мира по количеству новых заражений коронавирусом COVID-19. За минувшие сутки, 23 марта, на территории Соединённых Штатов выявлено 10 тыс. 168 новых случаев.

Заметный рост заболеваемости зафиксирован в Испании и Италии: 6368 и 4789 новых случаев соответственно. Эти страны занимают четвёртое и второе место в мире по общему числу заразившихся. В Италии зафиксировано 63 927 заражений и 6077 летальных исходов, в Испании — 35 136 заражений и 2311 умерших.

9:49

Число инфицированных коронавирусом в Германии возросло почти на 5 тыс

Число заражений от коронавируса в Германии за последние сутки увеличилось на 4 тыс. 746 человек.

9:48

В Джакарте 377 человек заразились коронавирусом

В столице Индонезии Джакарте выявлено 377 случаев заболевания коронавирусом, сообщает информационный портал Detik.

9:48

В Южной Корее от коронавируса полностью вылечили более двадцати военных

24 марта в Южной Корее вылечили и выписали из больницы еще четырех военнослужащих. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства обороны страны.

9:47

Трамп настаивает на принятии пакета стимулирующих мер в США из-за COVID-19

Законодатели США должны принять пакет стимулирующих социальных и экономических мер на $2 трлн, которые направлены на преодоление последствий пандемии нового типа коронавируса. В этом уверен президент Соединённых Штатов Дональд Трамп, сообщает телеканал ABC News. Глава Белого дома заявил, что у республиканцев и демократов «нет другого выбора», кроме как принять законопроект.

9:46

Ещё в четырёх странах выявлены новые случаи заражения коронавирусом

Ещё в четырёх странах выявлены новые случаи заражения коронавирусом: в Доминике (завезли два человека из Великобритании), в Гренаде (один из Великобритании), в Белизе (один из США) и Мьянме (два человека из США и Великобритании).

9:45

Глава UFC заявил, что нашёл место для боя Нурмагомедова и Фергюсона

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэна Уайт заявил, что нашёл место для боя Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона. Об этом 24 марта сообщает MMAJunkie.

9:44

Более 40 тыс. новых случаев COVID-19 выявлено в мире за сутки

Новые случаи заражения коронавирусом зафиксированы в количестве 41,3 тыс. за сутки 23 марта по всему миру. Скончались за этот период 1875 человек, свидетельствуют данные портала Worldometers.info.

Общее количество зафиксированных случаев превысило 378 тыс., в мире произошло 16 тыс. 507 летальных исходов. Преодолели заболевание, вызываемое коронавирусом нового типа, 101,6 тыс. человек. В тяжёлом состоянии находятся 12,2 тыс. человек.

9:43

Из-за коронавируса в Швеции придумали идею онлайн-похорон

Так как на похоронах собирается достаточно много людей, что создает серьезную угрозу распространения вируса COVID-19, многие бюро ритуальных услуг Швеции стали предлагать населению организовывать онлайн-трансляцию похорон и проводить мероприятие дистанционно. Об этом 23 марта сообщило шведское издание Sveriges Radio.

9:41

В Грузии выросло число инфицированных коронавирусом

Число выявленных инфицированных коронавирусом в Грузии 24 марта выросло на пять человек. Новые данные опубликовали на специализированном государственном сайте Stopcov.ge.

9:39

Почти каждый второй умерший от коронавируса в Стокгольме — сомалиец

По крайней мере 6 из 15 умерших людей от коронавируса COVID-19 в Стокгольме являются сомалийцами. Такая цифра соответствует данным Шведско-малайской медицинской ассоциации. Об этом вечером 23 марта сообщила шведская газета Fria Tider.

9:36

Инфицированных коронавирусом на Украине может быть больше — эксперт

На Украине число заразившихся коронавирусом может превышать официальные данные в 8−10 раз, поскольку не у всех носителей инфекции проявляется болезнь, заявил директор Института биохимии имени Палладина НАНУ Сергей Комисаренко.

9:33

Владимир Жириновский. лдпр. рф

9:31

На время карантина парки Москвы подготовили онлайн-экскурсии

В Москве на время карантина из-за коронавируса восемь столичных парков подготовили различные онлайн-экскурсии, тренировки и мастер-классы.

9:30

Число жертв коронавируса в Турции достигло 37 человек

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа подтвердил семь новых смертельных случаев от последствий коронавируса.

9:29

В Грузии запрещены междугородние пассажирские перевозки

Междугородние пассажирские перевозки запрещены в Грузии с 24 марта. Об этом объявил журналистам пресс-спикер премьер-министра страны Ираклий Чиковани после завершения заседания межведомственного координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.

9:27

МОК отреагироал на заявление Паунда о переносе Олимпиады

Член Международного олимпийского комитета (МОК) Ричард Паунд привел свою интерпретацию заявления о возможности переноса Олимпиады-2020. Об этом 24 марта заявили в пресс-службе МОК.

«Каждый член МОК имеет право на интерпретацию решения исполкома МОК, которое было объявлено в воскресенье», — говорится в сообщении.

9:27

В Великобритании объявлен всеобщий карантин

Всеобщий карантин, включающий запрет на выход из дома без острой необходимости, введён в Великобритании на три недели в связи с эпидемией коронавируса COVID-19. Об этом объявил премьер-министр страны Борис Джонсон в прямом эфире вещательной корпорации BBC.

9:24

Мэр Парижа выступила за закрытие рынков в городе из-за коронавируса

Мэр Парижа Анн Идальго выступила за закрытие рынков в столице Франции, сообщает Le Figaro.

Разделение киосков, разметка на местах, напоминание об инструкциях позволило значительно улучшить применение санитарных инструкций на рынках города.

9:21

Жителей Южной Кореи призвали отменить или отложить поездки за рубеж

Правительство Южной Кореи призывает граждан страны отменить путешествия и деловые поездки за рубеж, а находящихся за границей — проявлять осторожность. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей внешнеполитического ведомства.

9:20

Власти Китая снимают карантин с провинции Хубэй

Власти Китая приняли решение отменить ограничения на въезд и выезд из провинции Хубэй с 25 марта, сообщили в региональном государственном комитете по делам здравоохранения.

9:13

Илон Маск приобрёл более 1,2 тыс. аппаратов ИВЛ для штата Калифорния

Более 1,2 тыс. аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) доставлены в город Лос-Анджелес, штат Калифорния, благодаря предпринимателю Илону Маску. Об этом заявил в ходе пресс-конференции губернатор штата Гэвин Ньюсом.

«Это героический поступок», — сказал Ньюсом.

9:10

В Швеции из-за коронавируса за неделю уволено 18 тысяч человек

В период с 16 по 22 марта Шведское агентство по трудоустройству зарегистрировало более 18 000 случаев увольнения граждан в связи с кризисом, вызванным пандемией коронавируса COVID-19. Об этом 23 марта сообщило шведское издание Sveriges Radio.

9:09

Власти Японии закрывают границу для жителей 18 европейских стран

Власти Японии приняли решение закрыть границу для жителей 18 европейских стран, а также Ирана из-за коронавируса. Об этом 24 марта сообщает Kyodo.

9:08

Иран призвал Всемирный банк поддержать страны в борьбе с COVID-19

22 марта представитель Ирана во Всемирном банке Хосейн Мир Шоджаян Хосейни призвал организацию оказать решительную поддержку странам,в которых обнаружена вспышка коронавируса. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

9:07

Жириновский призвал отменить все санкции на планете на фоне коронавируса

Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский призвал отменить все санкции на планете в условиях пандемии.

«В условиях развернувшейся пандемии, которая, может быть, даже хуже испанки, необходимо мобилизовать общественное мнение всей планеты за отмену любых санкций: против России, Ирана, Северной Кореи, Китая и других стран, чтобы обеспечить дополнительные усилия по противодействию COVID-19», — заявил Жириновский.

9:04

Премьер-министр Франции ужесточил правила самоизоляции из-за коронавируса

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп решил ужесточить правила самоизоляции в надежде замедлить распространение коронавируса в стране, передает BFM TV.

Эдуар Филипп объявил о закрытии открытых рынков и ввел ограничения на спортивные прогулки.