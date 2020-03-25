Красноярск, , 10:16 — REGNUM В Красноярске введут дополнительные ограничения на работу спортивных и развлекательных заведений в связи с угрозой коронавируса. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона, новые меры прописаны в постановлении Главного санитарного врача.

В документе говорится о необходимости прекратить приём посетителей в подведомственных учреждениях министерств спорта и культуры. Также должны на время закрыться бассейны, фитнес-центры, библиотеки, театры, музеи.

«Руководителям кинотеатров и кинозалов, детских игровых и спортивных площадок, фуд-кортов рекомендуется прекратить приём посетителей, вне зависимости от ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы», — отметили в правительстве.

Тем временем, в поликлиниках приостановили оказание плановой помощи. По словам зампреда правительства Алексея Подкорытова, работу приостановили работу санаториев для создания резерва на почти 1 тыс. коек.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом на территории края практически и достигло 9 человек. Впрочем, реальное число заболевших может быть больше. Это ранее подтвердил губернатор региона Александр Усс, напомнив о том, что у молодых людей болезнь может проходить без симптомов.

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