Красноярск, , 11:51 — REGNUM Телеграмм-каналы и СМИ Красноярского края сегодня, 23 марта, распространили информацию о том, что, по словам губернатора региона Александра Усса, реальное количество заболевших в крае больше, чем подтвержденных диагнозов. Эта информация вызвала в регионе большой общественный резонанс.

Появившуюся в интернете информацию корреспонденту ИА REGNUM прокомментировали в пресс-службе краевого правительства.

Приводим цитату Александра Усса полностью — в том виде, в каком её предоставила пресс-служба:

«Сегодня мы имеем шесть случаев официального заболевания, порядка 3 тыс. 800 человек на 8 утра текущего дня (23 марта — прим. ИА REGNUM) находятся под наблюдением. Но нам необходимо смотреть правде в глаза и учитывать, что мы живём в открытом государстве, мобильном обществе, и определить реальное состояние здоровья всех жителей практически невозможно. Кроме того, по мнению специалистов, заболевание у многих, прежде всего крепких молодых людей, может протекать бессимптомно. Именно поэтому количество реально инфицированных в Красноярском крае может быть выше официально подтвержденных случаев».

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что в Красноярском крае коронавирус подтвердился у шестого человека, стало известно 23 марта. По данным краевого миздрава, ещё двое пациентов сделали тест на коронавирус, и результаты оказались положительными. Ожидаются результаты их анализов из лаборатории новосибирского «Вектора».

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