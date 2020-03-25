Красноярск, , 10:00 — REGNUM Врачи в Красноярском крае подтвердили 4 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом общее число заболевших выросло до 9 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства по итогам заседания оперативного штаба.

«Все пациенты с коронавирусом тщательно изолированы, находятся в специальных условиях и опасности не представляют», — отметил зампред правительства Алексей Подкорытов.

Добавим, что трое заболевших уже выздоровели. Под наблюдением к настоящему времени на территории края находится 5,7 тыс. человек. Жителям края рекомендовано не посещать спортивные и развлекательные объекты.

Между тем, реальное число заболевших в регионе может быть больше. Об этом ранее заявил губернатор Александр Усс, указав на то, что у многих молодых людей заболевание может протекать бессимптомно.

«Но нам необходимо смотреть правде в глаза и учитывать, что мы живём в открытом государстве, мобильном обществе, и определить реальное состояние здоровья всех жителей практически невозможно», — отметил он.

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