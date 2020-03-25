Красноярск, 25 марта 2020, 09:52 — REGNUM За сутки количество находящихся под медицинским наблюдением на дому в Красноярском крае выросло на 1,1 тыс. и достигло 5,7 тыс. человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства региона.
«По состоянию на 09.00 час.
Как отмечается, они прибыли из Австрии, Германии и Испании. Пациенты находятся в полной изоляции, их состояние оценивается, как удовлетворительное.
Тем временем чиновники призвали граждан не посещать спортивные объекты, а также кафе, ночные клубы, кинотеатры и прочие развлекательные центры. Пожилым жителям, а также лицам с хроническими заболеваниями рекомендовано как можно реже ходить по общественным местам.
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