Красноярск, , 09:52 — REGNUM За сутки количество находящихся под медицинским наблюдением на дому в Красноярском крае выросло на 1,1 тыс. и достигло 5,7 тыс. человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства региона.

«По состоянию на 09.00 час. 25.03.2020 г. зарегистрировано пять случаев коронавирусной инфекции у жителей Красноярского края, в четырех случаях выставлен предварительный диагноз «коронавирусная инфекция?» — добавили в минздраве.

Как отмечается, они прибыли из Австрии, Германии и Испании. Пациенты находятся в полной изоляции, их состояние оценивается, как удовлетворительное.

Тем временем чиновники призвали граждан не посещать спортивные объекты, а также кафе, ночные клубы, кинотеатры и прочие развлекательные центры. Пожилым жителям, а также лицам с хроническими заболеваниями рекомендовано как можно реже ходить по общественным местам.

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