Нур-Султан, , 08:41 — REGNUM Медики Казахстана выявили еще семь новых случаев заражения коронавирусом — общее число зараженных достигло 79 человек. Об этом сообщил 25 марта на официальном сайте coronavirus2020.kz.

В Нур-Султане обнаружен 41 случай, в Алма-Ате — 31, в Караганде — 2 и по одному случаю в Чимкенте, Алма-Атинской, Актюбинской, Джамбульской и Северо-Казахстанской областях.

Напомним, 24 марта в министерстве обороны Казахстана сообщили об отмене весеннего призыва в армию. Мера направлена на профилактику распространения коронавируса.

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