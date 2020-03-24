Нур-Султан, , 15:58 — REGNUM Министерство обороны Казахстана отменило весенний призыв в ряды Вооруженных сил. Об этом 24 марта заявил министр информации и общественного развития Даурен Абаев, сообщает агентство «Казинформ».

По его словам, оборонное ведомство также приостановило и увольнение со службы военных, призванных весной 2019 года. Это необходимо в связи с введением чрезвычайного положения в стране, отметил министр.

Как сообщало ИА REGNUM, с 16 марта в Казахстане действует чрезвычайное положение. В Алма-Ате и Нур-Султане ввели карантин. Всего в республике выявлено 68 случаев заражения коронавирусом.

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