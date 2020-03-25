Вашингтон, , 07:57 — REGNUM Россия при необходимости придёт на помощь Соединённым Штатам в борьбе с коронавирусом, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. Об этом 24 марта сообщили в пресс-службе дипломатического ведомства.

В своём обращении Антонов раскритиковал позицию некоторых американских экспертов и чиновников, заявляющих о несостоятельности системы диагностирования коронавируса в России.

«Наши тест-наборы показали свое высокое качество в Китае, Иране, переданы в Италию», — объяснил посол.

«Простые американцы должны знать — Россия при необходимости будет готова помочь и США, как не раз предлагала содействие в тушении пожаров в Калифорнии», — указал он.

Ранее Антонов предупредил главу правозащитной организации Human Rights Watch о недопустимости распространения дезинформации о борьбе с коронавирусом в России.

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