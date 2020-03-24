Вашингтон, , 06:43 — REGNUM Избегать дезинформации о борьбе с коронавирусом в России призвало главу Human Rights Watch (HRW) Кеннета Рота российское посольство в США.

«Принятые своевременно меры позволили нам противостоять этой новой глобальной угрозе значительно эффективнее тех стран, которые HRW традиционно избегает критиковать», — говорится в заявлении посла Анатолия Антонова на странице посольства в Facebook.

Российский дипломат добавил, что сегодня как никогда необходимы совместные действия по борьбе с коронавирусом, а не ложные новости и попытки разжечь русофобию.

Ранее глава HRW выступил с утверждением, что в России делается недостаточно для борьбы с пандемией, и высказал предположения о нехватке в больницах необходимого оборудования в случае кризиса.

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