Вашингтон, 24 марта 2020, 23:46 — REGNUM Все заходы судов в порты, кроме самых необходимых, отменили в связи с угрозой коронавируса ВМС США. Об этом 24 марта сообщил журналистам главком ВМС США адмирал Майкл Гилдэй.
Гилдэй заявил, что суда будут заходить в порты исключительно в целях техобслуживания или пополнения запасов, таких заходов очень малое число.
Также для кораблей введено правило 14 дней ожидания перед заходом в какой-либо порт.
Ранее ИА REGNUM сообщало о трёх случаях заражения коронавирусом, которые были выявлены на борту авианосца «Теодор Рузвельт», находящегося на боевом дежурстве в Филиппинском море.
Читайте ранее в этом сюжете: Трое заразившихся COVID-19 выявлены на авианосце ВМС США «Теодор Рузвельт»