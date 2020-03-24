Вашингтон, , 23:46 — REGNUM Все заходы судов в порты, кроме самых необходимых, отменили в связи с угрозой коронавируса ВМС США. Об этом 24 марта сообщил журналистам главком ВМС США адмирал Майкл Гилдэй.

Гилдэй заявил, что суда будут заходить в порты исключительно в целях техобслуживания или пополнения запасов, таких заходов очень малое число.

Также для кораблей введено правило 14 дней ожидания перед заходом в какой-либо порт.

Ранее ИА REGNUM сообщало о трёх случаях заражения коронавирусом, которые были выявлены на борту авианосца «Теодор Рузвельт», находящегося на боевом дежурстве в Филиппинском море.

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