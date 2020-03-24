Вашингтон, , 22:07 — REGNUM Трое военнослужащих, заразившихся коронавирусом COVID-19, выявлены на борту авианосца «Теодор Рузвельт», сообщил 24 марта на онлайн-конференции и.о. министра ВМС Томас Модли.

По его словам, это первые случаи выявления коронавируса на корабле, находящемся в море на боевом дежурстве.

«Три случая COVID-19 были выявлены среди личного состава на борту авианосца «Теодор Рузвельт». Это первые случаи COVID-19 на корабле, несущем дежурство. Этих людей перевели в режим карантина и должны эвакуировать с корабля воздушным транспортом. Весьма вероятно, они могут быть удалены с корабля уже сегодня», — сказал Модли.

Стоит отметить, что авианосная ударная группа во главе с авианосцем «Теодор Рузвельт» сейчас находится в акватории Филиппинского моря.

Как сообщало, до 24 марта США вместе с Китаем и Италией входили в первую тройку стран мира, наиболее пораженных коронавирусом.

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