Иерусалим, , 21:39 — REGNUM Третий человек скончался от заболевания, вызванного коронавирусом в Израиле. Об этом 24 марта сообщает агентство The Times Of Israel.

По данным агентства, умерший мужчина 88 лет проходил лечение от коронавирусной инфекции в медицинском центре, расположенном в пригороде Иерусалима. Он был доставлен из дома престарелых, где проживал в последнее время, лабораторное исследование подтвердило у него наличие коронавирусной инфекции.

Уточняется, что мужчина также страдал от сахарного диабета.

Второй случай гибели от COVID-19 был зафиксирован также 24 марта, скончалась 67-летняя женщина, проработавшая больше 30 лет в больнице. Помимо коронавируса женщина страдала от онкологии, и её организм был существенно ослаблен.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что число выявленных случаев заражения коронавирусом в Израиле достигло 1656. Количество заражённых за сутки возросло более чем на 400 человек.

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