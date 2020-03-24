Иерусалим, , 11:34 — REGNUM В Израиле число зараженных коронавирусом за сутки увеличилось на 418, до 1656 человек, сообщает 24 марта министерство здравоохранения страны.

Так, состояние 31 пациента оценивается как тяжелое, 49 человек выздоровели.

Как сообщало ИА REGNUM, в Израиле предпринят ряд жёстких мер против распространения коронавируса. Ограничено передвижение граждан, запрещено собираться группами более десяти человек, в лифте можно ездить только по одному.

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