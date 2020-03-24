Москва, , 21:20 — REGNUM Специальный поезд для вывоза граждан Украины и России из обеих стран на родину согласован руководством компании «Российские железные дороги». Об этом 24 марта сообщила пресс-служба российского перевозчика.

Уточняется, что для вывоза граждан Российской Федерации с территории Украины и граждан Украины с территории Российской Федерации согласовано назначение специального поезда. Он пройдёт по маршруту из Киева до Москвы и обратно, в его составе будет 18 вагонов на 800 мест.

Отправление поезда из Киева запланировано на 27 марта, он прибудет в Москву 28 марта и в тот же день отправится обратно в Киев, куда прибудет 29 марта. Спецпоезд проследует по всему маршруту без остановок в пути.

Пассажиры пройдут в пути следования медосмотр, который осуществят сотрудники Роспотребнадзора, а также таможенный и пограничный досмотр. Билеты на поезд можно будет приобрести на сайте «Украинских железных дорог».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Россия в условиях пандемии организует отправку на родину украинских граждан. Такое поручение дало правительство Российской Федерации министерству транспорта, Роспотребнадзору и ФСБ РФ.

Читайте ранее в этом сюжете: Россия в условиях пандемии принудительно отправляет граждан Украины домой