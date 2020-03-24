Москва, , 19:11 — REGNUM Правительство Российской Федерации поручило министерству транспорта, Роспотребнадзору и ФСБ России организовать единовременный вывоз железнодорожным транспортом украинских граждан, которые находятся сейчас в России, обратно на Украину. Поручение дано сегодня, 24 марта, по итогам совещания президента России Владимира Путина с членами правительства.

В поручении также сказано, что всех находящихся на Украине граждан России также железнодорожным транспортом вывезут в Россию.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин провел сегодня совещание с членами правительства на тему дальнейших мер сдерживания распространения коронавируса в стране.