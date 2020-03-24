Москва, , 12:45 — REGNUM Наиболее важные поправки к Конституции России — доступность и качество медицинского обслуживания (95%), признание детей приоритетным направлением политики государства (93%) и защита природы страны (92%), показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

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Также важна для российских граждан ежегодная индексация пенсий и выплата пособий (по 92%), научно-технологическое развитие России (91%), установление МРОТ не менее прожиточного минимума (90%) и запрет на фальсификацию истории (89%).

Наименее важные поправки к Конституции России — это расширение полномочий Совета Федераций и расширение полномочий Государственной думы (по 47% соответственно).

Опрос проведен 22 марта 2020 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Максимальный размер ошибки не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, порядка 80% граждан России считают важными и поддерживают поправки в Конституцию, которые предложил президент РФ Владимир Путин.

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