Москва, , 17:33 — REGNUM Во вторник, 25 февраля, на заседании Рабочей группы по поправкам в Конституцию глава всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Фёдоров сообщил данные социологического исследования по теме поддержки поправок в Конституции и готовности граждан прийти на общероссийское голосование.

О предстоящем голосовании осведомлены 79% граждан, 66% — вероятно, примут в нём участие. Не собираются голосовать 11% респондентов, а 23% пока не определились. Опрос проходил 20 февраля, в нём участвовали 1600 человек — граждане России старше 18 лет.

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Директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский заявил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM, что приведенные главой ВЦИОМ цифры в целом совпадают и с его практикой.

«Связано это с тем, что тема поправок к Конституции сейчас становится одной из основных внутриполитических тем в России. С другой стороны, когда речь идет о поправках в основной закон страны, делающий государство государством, и в частности, о таких поправках, как индексация пенсий, их привязки к прожиточному минимуму — то есть, социальный блок — естественно, это вызывает большой интерес. Он соответствует запросу со стороны населения на повышение качества жизни, на справедливость. Отсюда такие цифры и такой результат», — подчеркнул эксперт.