Бишкек, , 12:10 — REGNUM Комендантский час в Бишкеке вводится с 20:00 до 7:00. Об этом 24 марта сообщил заместитель министра внутренних дел республики Алмаз Орзалиев на пресс-конференции.

По его словам, гости Бишкека должны покинуть город 24 марта. Комендантский час начнет действовать с 25 марта, отметил Орзалиев. Он добавил, что продуктовые магазины будут работать в обычном режиме.

Глава генерального штаба Райимберди Дуйшенбиев заявил, что за нарушение комендантского часа и неподчинение требованиям военных и милиции жителей привлекут к ответственности.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 24 марта в Киргизии выявлено 42 случая заражения коронавирусом.

Читайте также: Иностранным родственникам граждан Киргизии запретили въезд в республику