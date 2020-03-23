Бишкек, , 19:42 — REGNUM Гражданам иностранных государств, являющихся членами семей граждан Киргизии, запретили въезд на территорию республики вплоть до стабилизации эпидемиологической ситуации. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Власти республики отмечают, что такая мера введена «исключительно для недопущения дальнейшего распространения коронавирусной инфекции COVID-19 и для защиты здоровья граждан Киргизии».

ИА REGNUM напоминает, что ранее правительство распорядилось о введении с 19 марта 2020 года временного ограничения на въезд в страну для граждан других государств, за исключением дипломатов и иностранцев, являющихся членами семей граждан Киргизии.

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