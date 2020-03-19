Вьентьян, , 05:43 — REGNUM Правительство Лаоса приостанавливает выдачу виз туристам и закрывает образовательные учреждения из-за угрозы распространения коронавируса нового типа. Об этом объявил премьер-министр страны Тхонглун Сисулит, сообщает агентство «Синьхуа».

Также аннулируются визы на въезд в страну. Все образовательные учреждения, от детсадов до университетов закрываются на неопределенное время. Кроме того, премьер-министр страны призвал граждан Лаоса воздержаться от поездок за границу.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 марта Лаос ввел ограничения не въезд жителей Франции в страну из-за угрозы распространения коронавируса нового типа. Еще раньше были введены ограничения на въезд из Южной Кореи.