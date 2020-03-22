Иерусалим, , 23:35 — REGNUM В Израиле с утра 22 марта выявлено еще 126 новых случаев заражения коронавирусом, тем самым общее количество инфицированных в стране достигло 1071. Об этом 22 марта сообщила пресс-служба министерства здравоохранения страны.

В ведомстве отметили, что из общего числа заболевших 18 пациентов находятся в крайне тяжелом состоянии. Всего от коронавируса в Израиле излечились 37 человек.

Напомним, согласно данным минздрава Израиля, по состоянию на 21 марта в стране было зарегистрировано 883 больных пневмонией COVID-19, вызванной коронавирусной инфекцией. Один пациент в возрасте 88 лет скончался.

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