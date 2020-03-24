Москва, , 09:46 — REGNUM В мире зафиксированы новые случаи заражения коронавирусной инфекцией. Впервые заболевшие выявлены ещё в четырёх странах, сообщили в Роспотребнадзоре.

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По данным на 24 марта новые случаи заражение коронавирусом выявлены на Доминике (завезли два человека из Великобритании), в Гренаде (один из Великобритании), в Белизе (один из США) и Мьянме (два человека из США и Великобритании).

Общее число заболевших в мире составляет 380 тыс. 457 человек. За сутки прирост составил 41 тыс. 759 человек (на 12,3%).

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 23 марта, новые случаи заражения коронавирусом зафиксированы в Уганде, Мозамбике, Эритрее и Сирии.

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