Москва, , 11:27 — REGNUM В мире зарегистрированы новые случаи заражения коронавирусной инфекцией. Заболевшие выявлены в четырёх странах, сообщили в Роспотребнадзоре.

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Так, по данным на 23 марта за сутки впервые зафиксированы случаи заражение коронавирусом в Уганде (один завозной случай из ОАЭ), Мозамбике (один из Великобритании), Эритрее (один из Норвегии) и Сирии.

Общее число заболевших в мире составляет 338 тыс. 698 человек. Прирост за сутки на 10,7% — 32 тыс. 716 случаев; 10,7%. В 163 странах мира (без учёта Китая) зарегистрировано 257 тыс. 098 случаев.

Как сообщало ИА REGNUM, коронавирусной инфекцией в России заразились 438 человек.

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