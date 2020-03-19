Москва, , 15:42 — REGNUM Правительство России выделило министерству здравоохранения 10 млрд рублей на стимулирующие выплаты медикам за работу с заразившимися коронавирусом и подозрением на него. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Отмечается, что средства выделены из резервного фонда правительства. Деньги будут выплачены медработникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией.

Напомним, ранее сообщалось, что Минздраву и Роспотребнадзору поручено осуществлять контроль за расходом выделенных средств. Доклад о расходовании ведомства представят до 1 июля 2020 года.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал всех жителей РФ ограничить свои контакты из-за распространения коронавируса.

По его словам, несмотря на меры властей, «многое зависит от нас самих», от ответственного отношения к здоровью.

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