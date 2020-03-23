Скопье, , 22:39 — REGNUM 23 марта министерство здравоохранения Северной Македонии сообщило, что за последние сутки в стране было выявлено 22 новых случая заражения коронавирусом.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, всего в стране зафиксировано 136 случаев заболевания. Одна пациентка уже полностью излечилась, двое скончались.

Большая часть заболевших являются жителями Скопье (81 человек), ещё 40 случаев заражения выявлено в Дибре. В городе Штип выявлено семь случаев заражения, в Куманово — три, в Кавадаре и Охриде по два случая, ещё один случай выявлен в Гостиваре.

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Напомним, в настоящий момент в Северной Македонии действуют режим чрезвычайного положения и комендантский час, за нарушение которого уже арестованы 74 человека. Им грозит до года тюремного заключения.

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