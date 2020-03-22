Скопье, , 21:45 — REGNUM Правительство Северной Македонии приняло решение ограничить передвижение граждан в промежуток с 21:00 до 6:00 в связи с угрозой распространения коронавируса. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni.

По данным журналистов, данное решение было принято правительством по предложению Комиссии по инфекционным заболеваниям министерства здравоохранения.

Соблюдение данной меры будет контролироваться полицией. За нарушение комендантского часа гражданам грозит уголовная ответственность сроком до года лишения свободы, а юридические лица будут принуждены к уплате штрафа 30 миллионов денаров (примерно 42 миллиона рублей).

В настоящий момент на территории страны выявлено 114 случаев заболевания коронавирусом.

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