Бангкок, , 09:43 — REGNUM Коронавирус нового типа диагностирован в Таиланде у 721 человека. В течение суток выявлено 122 новых случая, сообщает 23 марта министерство здравоохранения королевства.

На территории Таиланда зафиксирован один летальный исход заболевания COVID-19. Излечились 52 человек. С 22 марта в стране закрыты торговые центры и рынки, доступ в магазины с продовольтвием и товарами первой необходимости разрешён ограниченное время.

Как сообщало ИА REGNUM, днём ранее в Таиланде зафиксировали самый высокий суточный прирост заболевших — 188 человек.

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