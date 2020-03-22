Бангкок, , 08:45 — REGNUM Количество вновь выявленных случаев инфицирования новым коронавирусом SARS-CoV-2 в Таиланде достигло 188 за сутки, сообщает 22 марта Xinhua со ссылкой на министерство здравоохранения страны.

За сутки выявлено 45% от ранее заболевших, в результате чего число зарегистрированных случаев достигло 599. Это самый массовый суточных прирост заболевших за все время наблюдения.

Напомним, ранее в Таиланде фиксировалось 411 заболевших коронавирусной инфекцией, один из которых скончался.