Нур-Султан, , 08:26 — REGNUM Медики в Алма-Ате выявили еще один случай заражения коронавирусом — общее число инфицированных достигло 60 человек, сообщили 23 марта в комитете контроля качества и безопасности товаров и услуг минздрава Казахстана.

В Нур-Султане обнаружен 31 человек с инфекцией, в Алма-Ате — 25, в Караганде — 2, в Алма-Атинкой области — 1, в Актюбинской области — 1.

Напомним, 22 марта в Актюбинской области врачи обнаружили заражение коронавирусом у женщины, которая прибыла из Москвы. В самолете находились 58 человек — все они изолированы.

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