Талдыкорган, Казахстан, 22 марта 2020, 12:41 — REGNUM В городе Талдыкорган Алма-Атинской области выявили подпольный склад с медицинскими масками, при обыске которого изъяли порядка 500 тысяч медицинских масок, сообщили 21 марта в департаменте полиции Алма-Атинской области.
Во дворе одного из частных домов были обнаружены 250 коробок с медицинскими масками, в каждой из которых насчитывалось по 1800—2000 штук. Медицинские изделия готовили к погрузке и дальнейшей отправке.
Как сообщил начальник управления полиции города Талдыкорган полковник полиции Аскар Нурсапа, склад с медицинскими масками обнаружил патрульный экипаж «Беркут-162».
По результатам допроса станет известно, куда планировалось отправлять маски, каково их происхождение и принадлежность.
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Казахстане в городе Атырау сотрудники правоохранительных органов выявили группу лиц, которая пыталась незаконно реализовать 1 млн медицинских масок.