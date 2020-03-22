Талдыкорган, Казахстан, , 12:41 — REGNUM В городе Талдыкорган Алма-Атинской области выявили подпольный склад с медицинскими масками, при обыске которого изъяли порядка 500 тысяч медицинских масок, сообщили 21 марта в департаменте полиции Алма-Атинской области.

Во дворе одного из частных домов были обнаружены 250 коробок с медицинскими масками, в каждой из которых насчитывалось по 1800—2000 штук. Медицинские изделия готовили к погрузке и дальнейшей отправке.

Как сообщил начальник управления полиции города Талдыкорган полковник полиции Аскар Нурсапа, склад с медицинскими масками обнаружил патрульный экипаж «Беркут-162».

"На место прибыла следственно-оперативная группа. Задержан гр. К., 1960 г.р., безработный. Начато досудебное расследование по ст. 190 УК РК», — рассказал также начальник управления полиции города.

По результатам допроса станет известно, куда планировалось отправлять маски, каково их происхождение и принадлежность.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Казахстане в городе Атырау сотрудники правоохранительных органов выявили группу лиц, которая пыталась незаконно реализовать 1 млн медицинских масок.