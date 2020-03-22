Берлин, , 22:58 — REGNUM Около 2,9 тыс. новых случаев заражения коронавирусной инфекцией зафиксировано за последние сутки в Германии. Об этом сообщает портал Focus Online со ссылкой на поступившие из федеральных земель страны данные.

По последним данным, общее число инфицированных вирусом в стране приблизилось к 25 тыс. человек.

«Почти 25 тыс. человек инфицированы коронавирусом», — отмечают журналисты портала.

Отмечается, что в Германии скончались 93 человека, ранее заразившихся коронавирусом.

Как передавало ИА REGNUM, 22 марта в сообщении немецкого правительства говорилось, что канцлер ФРГ Ангела Меркель отправляется на домашний карантин. Отмечалось, что у врача, делавшего политику 20 марта прививку, выявили коронавирус.

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