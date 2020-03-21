Берлин, , 23:18 — REGNUM Около 2,4 тыс. новых случаев заражения коронавирусной инфекцией зафиксировано за последние сутки в Германии. Об этом сообщает портал Focus Online со ссылкой на поступившие из федеральных земель страны данные.

По последним данным, общее число инфицированных вирусом на территории страны превысило 22 тыс. человек.

«Число заразившихся коронавирусом в Германии возросло до 22 128», — отмечают журналисты портала.

Более 50 человек, ранее заразившихся коронавирусом, скончались.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 марта министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что вооруженные силы Германии готовы оказать помощь в борьбе с коронавирусом.

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