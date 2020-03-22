Мадрид, , 19:43 — REGNUM Оперный певец Пласидо Доминго заразился новым коронавирусом. Об этом сам испанский тенор сообщил 22 марта на странице в соцсети Facebook.

«У меня положительный результат на COVID-19», — написал оперный певец.

По словам певца, он решил сделать тест на коронавирус, так как у него был жар и кашель.

Пласидо Доминго добавил, что он и его семья в настоящее время находятся в самоизоляции.

Как передавало ИА REGNUM, 22 марта пресс-служба министерства здравоохранения Испании сообщает, что в стране количество выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа возросло на 3,6 тыс. человек.

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