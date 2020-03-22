Мадрид, , 15:24 — REGNUM На 3,6 тыс. человек возросло количество выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в Испании. Об этом 22 марта сообщает пресс-служба министерства здравоохранения страны.

За прошедшие сутки было выявлено 3646 новых случаев заражения, общее количество заразившихся коронавирусной инфекцией в стране составляет 28 572 человек. Жертвами заболевания COVID-19 с начала эпидемии в стране стали 1720 человек.

Самая сложная эпидемиологическая обстановка сложилась в испанском городе Мадриде. Здесь выявлено более 9700 случаев заражения. На втором месте Каталония, где зарегистрировано более 4700 выявленных случаев.

Испания занимает второе место в Европе после Италии по количеству граждан, заразившихся новым типом коронавируса. В стране введены жесткие карантинные меры, ограничено передвижение граждан, введён режим повышенной готовности.

Ранее ИА REGNUM сообщало о 1326 погибших от заболевания, вызванного коронавирусом в Испании.

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