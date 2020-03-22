Лондон, , 19:08 — REGNUM В Великобритании заразился коронавирусом один из сотрудников Букингемского дворца. Об этом сообщила 22 марта газета Mirror.

По данным издания, диагноз сотруднику дворца, который сдал анализ на коронавирус, был поставлен 21 марта. Не исключено, что заразиться сотрудник мог еще тогда, когда королева страны Елизавета II проживала во дворце.

15 марта сообщает британское издание Sun сообщило, что королева Великобритании Елизавета II и её супруг принц Филипп покинули Букингемский дворец в Лондоне в связи с опасностью заражения коронавирусом.

По данным журналистов издания, королевскую чету перевезли из официальной резиденции в Лондоне в Виндзорский замок.

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