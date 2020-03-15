Лондон, , 16:01 — REGNUM В связи с опасностью заражения коронавирусом королева Великобритании Елизавета II и её супруг принц Филипп покинули Букингемский дворец в Лондоне. Об этом 15 марта сообщает британское издание Sun.

По информации, полученной изданием, королевскую чету перевезли из официальной резиденции в Лондоне в Виндзорский замок.

Отмечается, что в случае усиления вспышки нового коронавируса Елизавета II и её супруг будут размещены на карантин в Сандрингемском дворце в Норфолке.

Уточняется, что королева полностью здорова, решение о её перемещении было принято в целях безопасности. В Букингемском дворце наблюдается постоянный поток посетителей, а королеве через несколько недель исполнится 94 года. Принимая эти факторы во внимание, было принято решение уберечь королеву от возможной опасности, связанной с распространением коронавируса.

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